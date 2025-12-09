Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
terça 09 de dezembro de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 09/12/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Polícia

Suspeito foragido por lesão corporal é preso em Suzano

Homem foi localizado no Jardim Nazareth e tentou fugir da abordagem policial

09 dezembro 2025 - 14h19Por Da Reportagem Local
- (Foto: Divulgação/PM)

Um homem de 32 anos procurado por lesão corporal foi preso na madrugada deste domingo (7), no Jardim Nazareth, em Suzano. O suspeito tentou fugir da abordagem policial.

Segundo a polícia militar, durante patrulhamento na rua Teodoro Oliveira, a equipe localizou o suspeito que, ao notar a aproximação da polícia, tentou entrar em um estabelecimento, momento em que foi contido.

Ainda segundo a polícia, o homem resistiu agressivamente durante a abordagem, tentando fugir.

Na consulta de antecedentes criminais, foi constatado que o suspeito tinha um mandado de prisão emitido na última quarta-feira (3) por lesão corporal.

O homem foi conduzido ao Distrito Policial Central de Suzano, onde permanece à disposição da Justiça.