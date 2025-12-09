Suspeito foragido por lesão corporal é preso em Suzano

Um homem de 32 anos procurado por lesão corporal foi preso na madrugada deste domingo (7), no Jardim Nazareth, em Suzano. O suspeito tentou fugir da abordagem policial.

Segundo a polícia militar, durante patrulhamento na rua Teodoro Oliveira, a equipe localizou o suspeito que, ao notar a aproximação da polícia, tentou entrar em um estabelecimento, momento em que foi contido.

Ainda segundo a polícia, o homem resistiu agressivamente durante a abordagem, tentando fugir.

Na consulta de antecedentes criminais, foi constatado que o suspeito tinha um mandado de prisão emitido na última quarta-feira (3) por lesão corporal.

O homem foi conduzido ao Distrito Policial Central de Suzano, onde permanece à disposição da Justiça.