Suspeito morre após trocar tiros com a Rota em Suzano

Uma denúncia anônima levou as equipes da Ronda Ostensiva Tobias de Aguiar (Rota) ao encontro de um suspeito de assalto a carro-forte, em uma casa da Rua Maria José de Oliveira Guedes, no Jardim Quaresmeira II, em Suzano.

De acordo com o coronel Mello Araújo, que liderou a operação, o crime teria ocorrido há semanas em Porto Alegre (RS). No imóvel, em Suzano, os agentes foram recebidos a tiros e R$ 200 mil foram encontrados durante a tarde de hoje.

O suspeito, munido com um revólver calibre 9 milímetros, foi baleado e socorrido. Porém, morreu ainda durante o atendimento médico, segundo o Coronel. A operação da Rota mobilizou ao menos três viaturas, que encontraram dinheiro em espécie na casa localizada no bairro residencial. Até o início da noite, a perícia ainda era aguardada para averiguações no local.