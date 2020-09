Suspeito morre baleado após tentativa de roubo a um policial militar em Mogi

Um bandido morreu baleado após tentativa de latrocínio a um policial militar na Vila Jundiai, em Mogi das Cruzes. Um segundo suspeito fugiu. O caso foi registrado na noite de quarta-feira (2).

De acordo com a polícia, o policial militar e a esposa estavam parados em um semáforo, próximo a Coca-Cola, quando dois bandidos também em uma moto anunciaram o roubo. No entanto, o policial militar reagiu e começou a lutar contra um dos suspeitos. Durante a briga, o policial escutou um disparo e reagiu com tiros contra os criminosos. Um deles caiu no chão e morreu no local. O segundo bandido fugiu, mas de acordo com a polícia, também foi alvejado.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e constatou a morte de um dos bandidos. Contudo, o suspeito não estava com documento e não foi identificado.

Por outro lado, o policial ficou sem ferimentos.

O caso foi apresentado a Central de Flagrantes, onde foi registrado como tentativa de latrocínio e morte decorrente de intervenção policial.