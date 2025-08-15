Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Suspeito por estuprar e roubar mulher é preso em Mogi

Crime aconteceu na madrugada do último sábado (09), no Botujuru

15 agosto 2025 - 09h55Por Laura Barcelos - da Região
caso é investigado por meio de inquérito policial instaurado pela Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Mogicaso é investigado por meio de inquérito policial instaurado pela Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Mogi - (Foto: Reprodução/Street View)

Um homem foi preso, na tarde desta quarta-feira (13), suspeito de estuprar e roubar o celular de uma mulher no bairro Botujuru, em Mogi das Cruzes. O crime aconteceu na madrugada do último sábado (09).

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o caso é investigado por meio de inquérito policial instaurado pela Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Mogi. A vítima foi ouvida e recebeu acolhimento especializado da equipe da unidade.

A partir da investigação, foi identificado o suspeito e emitido mandado de prisão temporária e de busca apreensão no endereço do homem.

Ainda segundo a pasta, com o apoio do 7º Distrito Policial de Guarulhos, o investigado se apresentou à polícia. As investigações continuam para localizar o celular roubado e concluir o caso.