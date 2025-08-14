Suspeito por homicídio em Mogi é preso por porte ilegal de arma

Um homem foi preso na madrugada desta quinta-feira (14), em Mogi das Cruzes, por porte ilegal de arma de fogo. No depoimento, o suspeito confessou ter matado um homem baleado na última sexta-feira (08), no Parque Olímpico.

Segundo a polícia militar, os agentes foram acionados para atender uma denúncia de disparos de arma de fogo na rua Gervásio Maria Pinheiro, no Parque Olímpico. No local, os agentes abordaram o suspeito que estava em frente sua casa.

Durante a busca na garagem da residência, foi localizada uma bolsa com três carregadores e duas munições intactas.

Uma testemunha, a irmã do homem, relatou que ele havia disparado para o alto, ameaçando os familiares. Já o suspeito confessou ter assassinado um homem na última sexta-feira (08).

O homem, a arma e a vítima foram encaminhados para a Central de Flagrantes. O suspeito foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e permanece à disposição da Justiça.

Relembre o caso

Um homem de 33 anos morreu no dia 08 de agosto, após ser baleado no bairro Parque Olímpico, em Mogi das Cruzes. A vítima foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Segundo testemunhas, ele foi baleado pelo ex de sua namorada, um homem de 37 anos, que fugiu do local em seguida.