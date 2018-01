Suspeito por tráfico é preso em flagrante em Itaquá com R$ 8,5 mil

Um suspeito de 23 anos foi autuado em flagrante em sua própria residência por suspeita de tráfico de entorpecentes na sexta-feira (26), por volta das 16h30 na Estrada Reserva, em Itaquaquecetuba. No ato foram apreendidos 150 papelotes de maconha, 900 de cocaína e mais R$ 8,5 mil.

De acordo com o Boletim de Ocorrência (B.O.), após uma denúncia anônima feito ao Centro de Operações da Polícia Militar (Copom), relatou que um veículo, um Fiat Uno, na cor vermelha, sem placas dianteiras era utilizado por traficantes da região para abastecimento e distribuição dos entorpecentes em uma "casa bomba", (local de abastecimento). A Polícia Militar realizava patrulhamento quando receberam informação sobre o veículo em questão. O carro foi encontrado na Rua Parapuã, no bairro Recanto da Mônica, na altura do número 350.

Junto ao veículo estava um homem, porém nada de ilícito foi encontrado, apenas um aparelho celular que também foi apreendido. Também foi verificado, pela placa que estava no veículo, que o mesmo não era fruto de crime. Porém, os policiais descobriram que a placa não pertencia àquele carro. Em pesquisa, verificaram a numeração correta e foi constatado que o Fiat Uno havia sido furtado em janeiro.

O suspeito alegou que havia comprado o carro pelo valor de R$ 1 mil e que teria os documentos e os comprovantes de débito da transação.

Após o relato, os policiais militares se deslocaram até a residência do suspeito. Lá, ele admitiu possuir em sua casa um valor de R$ 8,5 mil, além de 150 papelotes de maconha e 900 de cocaína. Foram encontrados também, um caderno de anotações e uma carabina de pressão (imitação de uma espingarda).

O suspeito admitiu que os entorpecentes era para comercialização e o valor encontrado era referente as vendas das drogas. Ele porém, não informou quem distribuía as drogas e a quem repassaria os valores. Destacou apenas que era contratado do tráfico e que recebia R$ 2 mil para gerenciar a distribuição de drogas e abastecer as biqueiras da região.

Foi requisitado exame de corpo de delito no indiciado e decretado a prisão em flagrante pelo crime de tráfico ilícito de drogas.

Os PMs levaram o suspeito para a delegacia de Itaquá. O veículo e as placas também foram apreendidos. De acordo com o B.O., a vítima do furto do veículo foi acionada.