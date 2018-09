Suspeito tenta fugir da polícia, mas é preso após furto de carro e celular

Um homem foi preso na madrugada deste sábado (22) após furtar um carro e um celular em São Paulo. O suspeito foi capturado em Arujá, após fugir da Polícia Militar (PM) em Itaquaquecetuba. Após o roubo em São Paulo, o suspeito migrou para Itaquá, onde foi encontrado pela PM transitando pela Estrada do Cuiabá, no Jardim Amanda Caiubi. Ao avistar a PM, o homem iniciou fuga.

Os polícias seguiram o indivíduo, que estava sozinho, até Arujá. O suspeito entrou em um condomínio residencial, abandonou o veículo no local e fugiu pelos fundos de uma residência, rumo a um matagal. Após as buscas, a equipe de apoio policial localizou o infrator escondido em uma das casas do condomínio.

Após averiguar, a polícia constatou que o telefone do suspeito também era produto de roubo. Além disso, o rapaz já tinha três passagens pelo sistema criminal por roubo. Ocorrência foi apresentada na Delegacia Central de Arujá.