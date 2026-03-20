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Jornal Diário de Suzano - 20/03/2026
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Polícia

Suspeitos abandonam 99 porções de drogas ao fugir da polícia em Suzano

Todo o material foi encaminhado ao Distrito Policial Central de Suzano

20 março 2026 - 12h08Por da Reportagem Local
No local, foram apreendidas porções de crack, cocaína, maconha e lança-perfume, além de R$ 120 em dinheiroNo local, foram apreendidas porções de crack, cocaína, maconha e lança-perfume, além de R$ 120 em dinheiro - (Foto: Divulgação)

Dois suspeitos de tráfico de drogas abandonaram 99 porções de entorpecentes ao fugirem da polícia, na manhã desta quinta-feira (19), em Suzano. Segundo a Polícia Militar, os indivíduos estavam sentados na calçada da rua Claudemar Otávio Oliveira, no bairro Jardim Luela, quando perceberam a aproximação dos agentes e correram, deixando para trás uma pochete com as substâncias.

No local, foram apreendidas porções de crack, cocaína, maconha e lança-perfume, além de R$ 120 em dinheiro. O material foi encaminhado ao Distrito Policial Central de Suzano.