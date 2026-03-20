Suspeitos abandonam 99 porções de drogas ao fugir da polícia em Suzano

Dois suspeitos de tráfico de drogas abandonaram 99 porções de entorpecentes ao fugirem da polícia, na manhã desta quinta-feira (19), em Suzano. Segundo a Polícia Militar, os indivíduos estavam sentados na calçada da rua Claudemar Otávio Oliveira, no bairro Jardim Luela, quando perceberam a aproximação dos agentes e correram, deixando para trás uma pochete com as substâncias.

No local, foram apreendidas porções de crack, cocaína, maconha e lança-perfume, além de R$ 120 em dinheiro. O material foi encaminhado ao Distrito Policial Central de Suzano.