Suspeitos ameaçam GCMs, protagonizam perseguição e atiram contra policiais

Policiais Militares (PMs) prenderam dois indivíduos, nessa terça-feira (1º), no bairro Maragojipe, em Itaquaquecetuba. Os homens são suspeitos de ameaçar guardas municipais (GCMs), que trabalham na base fixa da corporação no bairro, e de estarem com uma moto furtada.

Policiais patrulhavam pelo bairro, por volta das 7h30, quando flagraram um dos suspeitos esboçando estar armado e ameaçando guardas municipais. Houve um cerco na região para capturar a dupla, o que deu-se início a perseguição.

Durante a fuga, o suspeito, que estava na garupa, efetuou um disparo na direção dos policiais. Os agentes, porém, não revidaram. No entanto, continuaram a segui-los. Foi quando viram a arma sendo arremessada em um mangue -- o armamento não foi localizado depois.

A fuga se encerrou na Rua Paulistânia. Os suspeitos perderam o controle e caíram. Na ocasião, os policiais encontraram um celular furtado com o suspeito de pilotar a moto. Por isto, ambos permaneceram presos.