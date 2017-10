Suspeitos capotam carro roubado e atiram contra policiais no Jardim Gardênia Azul

Um suspeito – ainda não identificado - atirou contra um policial militar, na madrugada desta quarta-feira (25), após perseguição a um carro roubado, em Suzano. O tiro não atingiu o PM. A fuga terminou na Estrada Portão do Honda, no Jardim Gardênia Azul, depois que o condutor do veículo perdeu o controle e capotou. Dois comparsas do fugitivo, de 17 e 20 anos, foram detidos.

O acompanhamento ao carro roubado começou à meia-noite desta quarta-feira (25). Os policiais suspeitaram da atitude de três ocupantes de um Ford Ecosport. Segundo a Polícia, os suspeitos fugiram depois de perceber a aproximação da viatura.

Neste momento, a perseguição deu início. Na estrada citada, o motorista do veículo roubado perdeu o controle e capotou. Em seguida, um suspeito saiu do carro e atirou contra os policiais e fugiu a pé. Não houve confronto e ninguém ficou ferido.

Mesmo com a fuga de um suspeito, os policiais conseguiram deter duas pessoas, que ainda estavam dentro do carro. Uma arma de brinquedo foi encontrada e apreendida.

Os detidos foram encaminhados à Delegacia Central de Suzano. Até o momento, a Polícia não têm pistas para identificar o suspeito que conseguiu fugir.