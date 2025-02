Suspeitos de aplicarem 'golpe da maquininha' são presos na Mogi-Dutra

A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) prendeu, no sábado (8), dois homens suspeitos de aplicarem o “golpe da maquininha”, na Rodovia Pedro Eroles (SP-088), a Mogi-Dutra.

De acordo com informações do Boletim de Ocorrência (B.O), policiais do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) receberam informações sobre um Hyundai HB20 branco que estaria sendo utilizado no crime.

Com as informações, os agentes localizaram o veículo com dois ocupantes e efetuaram a abordagem. Durante a vistoria, os policiais encontraram uma máquina de passar cartão no interior do veículo, além de cinco travesseiros e uma parafusadeira. De acordo com a corporação, os objetos eram utilizados no crime.

Segundo a PMRv, os golpistas abordavam as vítimas e ofereciam itens com valores abaixo do mercado, mas colocavam outro valor na maquininha. Uma das vítimas relatou aos policiais que os suspeitos passaram R$ 7 mil na máquina de cartão. No entanto, ela conseguiu estornar o valor. A corporação informou que ainda não é possível saber quantas pessoas foram vítimas do golpe. A ocorrência foi registrada na Central de Flagrantes de Mogi das Cruzes.