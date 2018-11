Suspeitos de matar vendedor na frente da namorada são detidos pela PM

A Polícia Militar deteve dois indivíduos suspeitos de participar do assassinato do vendedor Luis Henrique Camargo da Silva, de 26 anos. A vítima foi morta na frente da namorada, no domingo à tarde, na Rua Gago Coutinho, em Poá. Segundo o tenente Douglas Ramalho, um dos homens permaneceu preso.

O paradeiro dos bandidos foi descoberto por acaso. Policiais pararam um motociclista numa blitze na Rua Uruguaiana, no Jardim Gonçalves, em Itaquaquecetuba. Na ocasião, os agentes não encontraram nenhum item ilícito. Porém, quando verificaram o celular do indivíduo, descobriram uma conversa sobre a compra de uma moto.

O diálogo, além de tratar sobre valores, envolvia dados da moto, como a cor, modelo e placas. Foi justamente isso que corroborou para a descoberta. "Os policiais tinham informações sobre o envolvimento desta moto no assassinato, ocorrido dias antes no município vizinho. Por isto, eles foram até o local marcado", disse Ramalho.

No local, os policiais abordaram dois indivíduos. Um deles já tem passagem na Justiça por roubo de carga. Os três indivíduos foram encaminhados ao Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP) de Mogi das Cruzes. "Ele não confessa, mas, o delegado pediu a prisão preventiva dele. O pedido foi encaminhado à Justiça. Os demais entraram como testemunhas, porém serão investigados", reiterou o tenente.