Suspeitos invadem Diretoria Regional de Ensino de Suzano, furtam objetos e incendeiam prédio

O prédio da Diretoria Regional de Ensino de Suzano, localizado na Avenida Mogi das Cruzes, no Jardim Imperador, foi invadido, furtado e incendiado por três suspeitos. De acordo com a polícia, o fogo começou no em um pequeno cômodo, onde fica estocado materiais de limpeza. O fato aconteceu na noite de sábado (9), mas apenas foi registrado nesta segunda-feira (11) na Delegacia Central.

De acordo com o Boletim de Ocorrência (B.O.), o diretor técnico do núcleo de obras e manutenção escolar foi informado do incêndio por volta das 20h30. No local, o funcionário verificou que o fogo já havia sido controlado pelo Corpo de Bombeiros. Os agentes realizaram uma varredura por todo o prédio. Contudo, nenhum novo foco de chama foi localizado.

Segundo o funcionário, o fogo começou num cômodo, onde fica estocado materiais de limpeza.

Os suspeitos furtaram uma geladeira e uma mesa. Além disso, quatro cadeiras, dois ventiladores e dois armários ficaram danificados por conta do incêndio.

A Polícia Militar (PM) prestou apoio e pediu perícia no local.