Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
quarta 08 de outubro de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 08/10/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Polícia

Suspeitos de latrocínio de servidor de Ferraz são mortos em confronto policial

Outro suspeito foi preso e um permanece foragido

08 outubro 2025 - 15h37Por Laura Barcelos - da Reportagem Local
Márcio Xavier foi funcionário da Secretaria de Transportes durante 19 anosMárcio Xavier foi funcionário da Secretaria de Transportes durante 19 anos - (Foto: Divulgação )

Dois dos quatro suspeitos envolvidos no latrocínio do servidor público de Ferraz de Vasconcelos foram mortos durante confronto policial nesta terça-feira (7), em Cajamar. O terceiro suspeito, de 26 anos, foi preso durante a ação e o outro está foragido.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), policiais militares foram informados sobre a localização de quatro envolvidos no crime. No local, os suspeitos tentaram fugir e atiraram contra os policiais, que revidaram.

Dois dos suspeitos foram atingidos e socorridos, mas não resistiram aos ferimentos e morreram.

Um terceiro suspeito foi preso e confessou participação no crime. Outro conseguiu fugir e é procurado. 

Dentro do imóvel onde o grupo se escondia, os agentes encontraram porções de entorpecentes, dinheiro e outros materiais. As armas de fogo utilizadas pelo grupo também foram apreendidas.

A perícia técnica foi acionada e o caso foi registrado pela Delegacia de Cajamar como tráfico de drogas, associação para o tráfico, resistência, associação criminosa, morte decorrente de intervenção policial, posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e tentativa de homicídio.

Relembre o caso

O servidor público de Ferraz de Vasconcelos, Márcio Xavier, de 53 anos, morreu após ser baleado no rosto durante um assalto em Bertioga. O crime aconteceu na noite deste domingo (5).

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o homem foi abordado por quatro homens em bicicletas, que anunciaram o assalto e depois dispararam no rosto de Márcio.

Os criminosos fugiram do local levando o celular do homem e a aliança de sua esposa. A vítima foi socorrida ao Hospital Municipal de Bertioga, mas não resistiu e morreu.

O caso foi registrado como latrocínio na Delegacia de Bertioga, que está realizando diligências para identificar os autores do crime.

Márcio foi funcionário da Secretaria de Transportes durante 19 anos.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Justiça manda prender suspeitos de homicídio em Mogi
Polícia

Justiça manda prender suspeitos de homicídio em Mogi

Polícia encontra galpão em Itaquá onde a validade de alimentos e bebidas é adulterada
Polícia

Polícia encontra galpão em Itaquá onde a validade de alimentos e bebidas é adulterada

Romo localiza quatro módulos de ignição e detém suspeito no Jardim Imperador
Polícia

Romo localiza quatro módulos de ignição e detém suspeito no Jardim Imperador

Homem é preso em flagrante após tentar furtar celular em salão de beleza em Mogi
Polícia

Homem é preso em flagrante após tentar furtar celular em salão de beleza em Mogi

Itaquá monta força-tarefa e deflagra Operação Anti-Metanol para fiscalizar adegas e bares
Polícia

Itaquá monta força-tarefa e deflagra Operação Anti-Metanol para fiscalizar adegas e bares

Polícia Civil investiga situação análoga à escravidão em restaurante de Mogi
Polícia

Polícia Civil investiga situação análoga à escravidão em restaurante de Mogi