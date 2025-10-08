Suspeitos de latrocínio de servidor de Ferraz são mortos em confronto policial

Dois dos quatro suspeitos envolvidos no latrocínio do servidor público de Ferraz de Vasconcelos foram mortos durante confronto policial nesta terça-feira (7), em Cajamar. O terceiro suspeito, de 26 anos, foi preso durante a ação e o outro está foragido.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), policiais militares foram informados sobre a localização de quatro envolvidos no crime. No local, os suspeitos tentaram fugir e atiraram contra os policiais, que revidaram.

Dois dos suspeitos foram atingidos e socorridos, mas não resistiram aos ferimentos e morreram.

Um terceiro suspeito foi preso e confessou participação no crime. Outro conseguiu fugir e é procurado.

Dentro do imóvel onde o grupo se escondia, os agentes encontraram porções de entorpecentes, dinheiro e outros materiais. As armas de fogo utilizadas pelo grupo também foram apreendidas.

A perícia técnica foi acionada e o caso foi registrado pela Delegacia de Cajamar como tráfico de drogas, associação para o tráfico, resistência, associação criminosa, morte decorrente de intervenção policial, posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e tentativa de homicídio.

Relembre o caso

O servidor público de Ferraz de Vasconcelos, Márcio Xavier, de 53 anos, morreu após ser baleado no rosto durante um assalto em Bertioga. O crime aconteceu na noite deste domingo (5).

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o homem foi abordado por quatro homens em bicicletas, que anunciaram o assalto e depois dispararam no rosto de Márcio.

Os criminosos fugiram do local levando o celular do homem e a aliança de sua esposa. A vítima foi socorrida ao Hospital Municipal de Bertioga, mas não resistiu e morreu.

O caso foi registrado como latrocínio na Delegacia de Bertioga, que está realizando diligências para identificar os autores do crime.

Márcio foi funcionário da Secretaria de Transportes durante 19 anos.