Suspeitos são detidos com veículo furtado

Duas pessoas foram presas pela Polícia Militar (PM), após serem abordadas em um veículo furtado. A ação aconteceu neste sábado (30), na Estrada do Mandi, no bairro Jardim Novo Horizonte, em Itaquaquecetuba. Dois policiais faziam patrulhamento na região, quando avistaram um carro suspeito com dois indivíduos.

Abordagem

Os suspeitos foram revistados e nada de ilícito foi encontrado com eles, entretanto, a placa não batia com a numeração do motor e do chassi do carro.

Após verificação, foi confirmado que o veículo era furtado e a prática da ação ocorreu no bairro Carrão em São Paulo.

Os indivíduos foram encaminhados para a Delegacia Central de Itaquá.