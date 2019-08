Suspeitos são presos por tráfico de drogas na Vila Ferreira

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Itaquaquecetuba prendeu dois suspeitos por tráfico de drogas, na noite de segunda-feira (5), na Vila Ferreira, em Itaquaquecetuba. Com eles, foram apreendidos 116 porções de cocaína, 18 pedras de crack, duas porções de maconha, além de R$ 173. O caso foi registrado na Delegacia Central.

Durante patrulhamento pela Rua Vila Nova, na Vila Ferreira, guardas encontraram dois suspeitos, que ao perceberem a presença da viatura, saíram correndo.

Após perseguição a pé, a GCM conseguiu deter os suspeitos. Com um dos suspeitos, foi apreendido R$ 50 no bolso. Já com o outro nada foi localizado. No entanto, quando retornaram ao local em que iniciou a fuga, foi encontrado uma sacola com 116 porções de cocaína, 18 pedras de crack, duas porções de maconha, além de R$ 123.