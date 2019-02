Suspeitos são presos tentando furtar carro em frente ao Hospital Santa Marcelina

Dois jovens foram presos após tentarem furtar um veículo, em frente ao Hospital Santa Marcelina, em Itaquaquecetuba. O crime aconteceu nessa quarta-feira à noite (27). De acordo com a Polícia Militar, os bandidos afirmaram que iam 'vender' o veículo por R$ 1,5 mil.

Policiais patrulhavam pela Rua Rio Paraná, no Jardim Nova Itaquá, quando flagraram duas pessoas mexendo no motor de um GM Ônix, vermelho. Os homens foram questionados sobre o fato, e admitiram que iriam furtar o carro. Para tal, os suspeitos iam trocar o módulo no compartimento do motor.

Segundo a PM, apesar de confirmar que 'venderia' o carro, os suspeitos não quiseram revelar quem seria o receptador. Por isso, o caso segue sob investigação da Polícia Civil, para descobrir se há a atuação de alguma quadrilha específica nesta região.

Após a prisão dos suspeitos, os policiais conseguiram avisar a proprietária do veículo. A mulher acompanhava um familiar internado, quando soube sobre o fato.