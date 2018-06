Suzanense dá filho recém-nascido a desconhecida após conversa no WhatsApp

A Polícia Civil de Suzano investiga um caso no qual uma jovem, de 22 anos, entregou o filho recém-nascido a uma mulher, de 32 anos, depois de acertar os detalhes em conversa pelo WhatsApp. A jovem relatou a polícia não ter condições de criar a criança e por isso escolheu entregá-la a alguém que pudesse. A declaração será investigada. A polícia ainda analisa a hipótese do bebê ter sido entregue em troca de alguma quantia em dinheiro. Essa opção foi negada pela suspeita.

Conselheiras tutelares foram à residência da jovem denunciada. Ela, preliminarmente, negou ter realizado a doação. Mas, depois acabou confirmando a história. Disse também que a mulher a quem entregou o recém-nascido falsificou documentos, o que permitiu que a criança fosse registrada, sem seguir os trâmites legais da adoção.

A mulher (que pegou a criança) já foi identificada. O caso agora segue sob investigação. Até o momento, nenhuma pessoa foi intimada para prestar depoimento.

O nome da mãe não foi divulgado para proteção da criança, seguindo as normas do Estatudo da Criança e do Adolescente (ECA) .

O Conselho Tutelar acompanha o caso que foi denunciado (anonimamente) e registrado na última quarta-feira. A princípio, as informações apontavam que uma jovem teria entregado o filho a uma desconh