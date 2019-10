Suzanense encontra granada em terreno após cavar buraco para plantar árvore

Uma granada foi encontrada enterrada neste sábado, 5, em um terreno na Rua Manoel Ferreira Pinto, no bairro do Raffo, em Suzano. De acordo com a Polícia Militar, um suzanense cavava um buraco, para plantar uma árvore, quando viu o artefato explosivo e pediu ajuda. O Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) foi chamado e deve analisar a possibilidade de haver mais artefatos explosivos no local.

Segundo as primeiras informações da PM, o morador cavava o buraco, quando a enxada bateu em um objeto resistente de metal. Ao retirar para verificar o que seria, o suzanense teve um susto ao identificar ser um granada. Logo, a polícia foi chamada e isolou o local, para evitar de a granada explodir e causar algum acidente. A polícia, porém, não descarta a possibilidade de haver mais explosivos no terreno.

Não é possível, preliminarmente, apontar se a granada encontrada é semelhante a utilizada em guerras. O caso segue em andamento. O texto pode ser alterado conforme haver mais informações.