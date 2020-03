Suzanense recebe multa e descobre que moto roubada em 2007 continua circulando

Roubado em setembro de 2007, por cinco criminosos, o suzanense Jose Nilson Vitalino, agora com 51 anos, já havia considerado que sua moto nunca seria recuperada, tampouco os ladrões seriam presos. Mas, após 13 anos, ele recebeu uma surpresa desagradável ao chegar em casa: uma multa emitida pela Prefeitura de Lins, interior de São Paulo, por estacionar em local proibido. O curioso é que a infração seria da moto roubada anos atrás.

À época do roubo, Vitalino trabalhava como entregador de jornais. Quando ia realizar uma entrega, na Rua José Alexandre Machado, no Jardim Silva Teles, Zona Leste da Capital, ele foi roubado por cinco criminosos.

Logo após o ocorrido, Vitalino foi ao 59° Distrito Policial, onde registrou a ocorrência e aguardou o andamento da investigação. Anos se passaram, e já conformado de que não iria mais reaver a moto, o entregador seguiu a vida.

Porém, no dia 13 de março, ele recebeu uma notificação de que teria sido multado por estar estacionado em local proibido. O problema é que era da moto roubada. Segundo Vitalino, foi feita uma pesquisa e o retorno surpreendeu: "A única restrição foi da falta de licenciamento. O problema é que a moto rodou por vários lugares desde que foi roubada. Inclusive, passando por radares inteligentes", explicou.

O suzanense pontuou que, agora, irá aguardar para ver o que vai acontecer. "O que me orientaram, nas delegacias de Suzano, é que eu irei ter que ir no DP do Itaim, para que eles resolvam", disse ele, que completou dizendo esperar um desfecho do Estado: "Está rodando para caramba. Andou em vários lugares. O Estado não resolveu nada, fiz boletim..", disse.

O DS enviou e aguarda posicionamento da Secretaria de Segurança Pública (SSP).