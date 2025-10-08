Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Polícia

Suzano apreende mais de 250 garrafas de bebidas irregulares durante 'Operação Metanol'

Ação conjunta entre GCM, Vigilância Sanitária, Setor de Fiscalização de Posturas e as Polícias Civil e Militar ocorreu entre os dias 1º e 3 de outubro, nas regiões norte, sul e centro

08 outubro 2025 - 18h03Por da Reportagem Local
Suzano apreende mais de 250 garrafas de bebidas irregulares durante 'Operação Metanol'Suzano apreende mais de 250 garrafas de bebidas irregulares durante 'Operação Metanol' - (Foto: Gabriel Lima/Secop Suzano )

A Prefeitura de Suzano realizou na última semana a “Operação Metanol”, iniciativa em conjunto entre a Guarda Civil Municipal (GCM), a Vigilância Sanitária, o Setor de Fiscalização de Posturas e as Polícias Civil e Militar, com o objetivo de averiguar a emissão e a posse de notas fiscais por parte de estabelecimentos que comercializam bebidas. A ação percorreu locais das regiões central, sul e norte, incluindo bares e adegas, e resultou na apreensão de 252 garrafas de destilados e 122 copinhos de cachaça de 50 mililitros sem comprovação de procedência.

A ação foi desencadeada após o aumento de notificações e mortes em decorrência de intoxicação por metanol presente em bebidas falsificadas em várias cidades do país. O trabalho de campo em Suzano buscou prevenir riscos à saúde pública e reforçar o compromisso com a segurança dos consumidores.

No total, as equipes fiscalizaram 11 locais, realizando apreensões em cinco deles. Em todos os casos, os agentes constataram a presença de bebidas sem registro ou sem comprovação de origem. A operação também promoveu orientações aos comerciantes quanto à necessidade de adquirir produtos apenas de fornecedores regularizados e manter notas fiscais atualizadas.

Os locais onde foram encontradas as irregularidades ficam na Vila Urupês, no Jardim Ikeda, no Jardim Revista, no Parque Buenos Aires e no centro de Palmeiras. A diretora da Vigilância Sanitária de Suzano, Carmen Lúcia Lorente, destacou que o foco principal foi proteger a população. “Nosso trabalho é preventivo e educativo. A ingestão de bebidas com metanol pode causar graves danos à saúde, como cegueira e até morte. Por isso, a Vigilância Sanitária, junto com as equipes de segurança e fiscalização, está atuando para retirar do mercado qualquer produto suspeito e orientar os comerciantes sobre as normas sanitárias”, explicou.

O secretário de Saúde de Suzano, Diego Ferreira, reforçou a importância da ação integrada entre os setores municipais. “A saúde pública também passa pela segurança alimentar e pela qualidade dos produtos consumidos. Esse tipo de fiscalização é essencial para evitar tragédias e garantir que o suzanense tenha acesso a produtos seguros. Estamos atentos a qualquer situação que represente risco à vida da população”, afirmou.

Durante os três dias de operação, as equipes percorreram estabelecimentos das principais vias comerciais da cidade, verificando documentação, armazenamento e rótulos das bebidas. O secretário de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, ressaltou o papel da GCM na proteção da comunidade e no apoio às ações preventivas. “A 'Operação Metanol' demonstra a força do trabalho conjunto entre as secretarias. A GCM tem atuado lado a lado com a Saúde e com a Fiscalização de Posturas para garantir que a lei seja cumprida e que os comerciantes ajam de forma responsável. O objetivo é preservar vidas e assegurar que Suzano continue sendo uma cidade segura para todos”, afirmou.

