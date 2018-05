Suzano registra quatro roubos a veículos; maioria foi na Estrada dos Fernandes

Suzano teve quatro roubos a veículos no período de 11 horas, entre a noite de quarta-feira (23) e a manhã desta quinta-feira (24). Destas, duas foram na Estrada dos Fernandes. A polícia não confirmou se há relação entre os crimes, mas admitiu haver semelhança ao modo de abordagem dos criminosos.

O primeiro assalto foi, por volta das 20 horas, na Rua Amélia Guerra. Um casal e a filha esperavam o semáforo abrir, quando três ladrões surgiram. O veículo da família, bem como pertences, foram levados. Dez minutos depois, as vítimas encontraram o carro abandonado e com o alarme acionado.

Quatro horas mais tarde, a cidade registrou o segundo caso. Desta vez, o alvo dos bandidos foi um estudante, de 26 anos. A vítima foi roubada por quatro criminosos, sendo dois armados, na Rua José da Costa Conceição, na Vila Costa.

A via com mais casos foi a Estrada dos Fernandes. Foram dois assaltos no período de 45 minutos, entre 5h30 e 6h15. Os alvos dos criminosos foram motocicletas.

No primeiro assalto, os bandidos fecharam uma moto. Minutos depois, o mesmo tipo de abordagem foi realizada. Até o momento, a polícia não divulgou se há relação entre os crimes, mas suspeita que haja semelhança nas ocorrências.