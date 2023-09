Tarde de terror: Polícia confirma a morte de suspeito de roubo e cárcere durante tiroteio em Poá

A Polícia Civil confirmou a morte de um dos indivíduos que estavam dentro de um carro dublê e que foram baleados durante uma ação policial ocorrida na tarde desta terça-feira (26) em Poá. Segundo a Polícia Militar, houve troca de tiros entre integrantes da quadrilha e militares.

O suspeito morreu ao dar entrada no Hospital Santa Marcelina, em Itaquaquecetuba. Segundo o Boletim de Ocorrência, João Vitor Menezes de Araujo tinha 22 anos e não resistiu aos ferimentos. A Polícia Militar apreendeu duas armas de fogo que estavam com os suspeitos.

A Polícia diz que João Vitor é o suspeito que segurava um revólver com a mão direita apoiado no volante do veículo no momento da abordagem. Ele foi alvejado com dois tiros.

O outro suspeito atingido tem 25 anos, estava no banco do passageiro e, segundo o Boletim de Ocorrência, desembarcou portando um dos revólveres apreendidos e apontou a arma na direção de um dos policiais, que atirou três vezes na direção do suspeito. Mesmo ferido, ele ainda tentou correr, mas foi detido. O homem foi socorrido e segue internado sob escolta policial no Hospital Regional de Ferraz de Vasconcelos.

Dinâmica do caso

A Polícia Militar diz que houve troca de tiros entre criminosos e policiais. O caso aconteceu por volta das 14h20 no cruzamento da Avenida Nossa Senhora de Lourdes com a Rua Viradouro, no Jardim Débora, em Poá, próximo à divisa com Ferraz de Vasconcelos.

Os indivíduos, segundo o Boletim de Ocorrência, eram investigados e fizeram uma idosa de 62 anos como vítima, agindo da mesma forma como age a “gangue da batida”: provocando um acidente com o carro das vítimas para roubá-las.

Esse foi o relato dado pela própria vítima à Polícia. A idosa disse que estava circulando com seu carro quando o veículo foi atingido por outro carro. Ao descer para ver o que havia acontecido, ela foi rendida, teve os olhos vendados e foi levada para um cativeiro.

Durante o sequestro, os criminosos fizeram transferências pix e usaram os cartões dela. Os criminosos desviaram quase R$ 12 mil das contas da vítima.

O tiroteio

Policiais militares que realizavam patrulhamento por Poá foram informados de que um Caoa Tiggo branco estava praticando "sequestros pix" pela região. Em buscas, os agentes encontraram o carro parado no trânsito. O motorista tentou engatar a ré, mas não conseguiu sair. Na abordagem, houve a troca de tiros.

Além dos suspeitos atingidos, outros dois indivíduos estavam no banco traseiro do carro e, segundo o Boletim de Ocorrência, ambos conseguiram fugir. Populares disseram que outro veículo ainda tentou socorrer um dos suspeitos, mas não conseguiu. Este veículo foi localizado e apreendido pela Polícia.

O carro onde os criminosos estavam era dublê (clonado) e, durante a ocorrência, ainda chegou a bater em um caminhão.

Moradores e comerciantes locais se assustaram com o tiroteio em plena luz do dia. Por conta do crime, o local foi preservado pela Polícia Militar até a chegada da perícia e o trânsito precisou ser desviado.

O caso foi registrado na Delegacia Central de Itaquaquecetuba. A Polícia busca localizar e prender os demais integrantes da quadrilha.