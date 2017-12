Taxista é rendido por quatro bandidos durante corrida e mantido refém em Suzano

Um taxista, de 53 anos, foi mantido refém durante um assalto em Suzano. Ele foi ameaçado por casais de assaltantes. A abordagem à vítima ocorreu numa corrida, na Avenida Vereador João Batista Fittipaldi, em Suzano. A Polícia Civil tenta identificar os bandidos, que ainda estão foragidos.

A ocorrência sobre o roubo foi registrada nesta segunda-feira (11), na Delegacia Central. Mas, o caso aconteceu no início da noite deste sábado (9). A princípio, os bandidos teriam se passado por passageiros. Na ocasião, os casais pediram que o taxista levasse-nos até o bairro Cidade Edson.

Porém, na Rua Tókio, próximo ao Cemitério São Sebastião, os bandidos pediram que a vítima parasse. Neste momento, um dos homens assumiu a direção do veículo, enquanto as mulheres passaram a ameaçar o taxista. A polícia não citou, porém, o tempo em que a vítima foi mantida refém.

De acordo com a polícia, os bandidos fizeram compras num centro de compras e posto de combustível. Além disso, os casais de ladrões pegaram o dinheiro, aliança e o relógio da vítima. Somente depois das transações é que o taxista foi libertado pela quadrilha, que levou o carro. O veículo foi encontrado, no domingo (10), com sinais de abandono, na Rua Bernardo José Pereira Sobrinho, no Jardim Cacique.

No boletim, a vítima descreve que, até o momento, apenas têm ciência de que o prejuízo causado pelos bandidos foi de R$ 2,5 mil. Até o fechamento desta publicação, a polícia não tinha pistas que pudessem identificar, ou apontar, um paradeiro sobre a localização da quadrilha.