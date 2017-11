Taxista reconhece bandidos, mas acaba tendo carro e dinheiro levados durante roubo

Mesmo afirmando conhecê-los desde criança, um taxista foi roubado por quatro assaltantes em Poá. O fato ocorreu na Rua Novo Horizonte, no Jardim Ivonete. Os bandidos fugiram levando cartões bancários, documentos pessoais, R$ 506, além do veículo da vítima. A Polícia Civil tenta descobrir a identidade de todos os suspeitos.

A ação dos bandidos aconteceu no fim de semana, mas, a ocorrência foi registrada na manhã desta segunda-feira (27). Quatro jovens solicitaram uma corrida, na Praça do Relógio, com destino a um baile funk do Jardim Santa Helena.

Em seguida, os suspeitos reformularam o pedido, assim afirmando que gostariam de ir para outro local mais à frente do solicitado anteriormente. Foi neste momento que a suspeita do taxista sobre os jovens aumentou. No registro do boletim, a vítima diz que parou chegou a parar o carro repentinamente e retirar a chave da ignição.

O motivo é que o taxista passou a questioná-los sobre a distância de um local para outro. Afirmou também conhecer dois dos quatros jovens, e que sabia da intenção dos suspeitos de roubá-lo. Um dos assaltantes reconhecido pelo taxista não se importou com as informações. Ele, porém, disse que ‘estava fazendo um corre, da mesma forma que você (taxista)’.

Na sequência, os bandidos ameaçaram a vítima e fugiram levando o carro e outros objetos pessoais. A Polícia Civil orientou-o a ir ao Setor de Investigações (SI) para fornecer mais detalhes sobre a identidade dos foragidos.