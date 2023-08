Tentativa de roubo termina em tiroteio e motoboy baleado em Suzano

Uma tentativa de roubo terminou com um motoboy baleado em um tiroteio na noite desta quinta-feira (24) no bairro Chácara Méa, em Suzano.

Segundo o Boletim de Ocorrência, o motoboy estava fazendo uma entrega quando dois criminosos, em outra motocicleta, se aproximaram para cometer um roubo.

Neste momento, um sargento da Polícia Militar de folga que estava no local reagiu à ação dos bandidos. Houve troca de tiros e, de acordo com o documento, o motociclista foi atingido com dois tiros. Ele foi socorrido sem gravidade para um hospital.

Moradores das imediações relataram terem escutado entre oito e dez disparos. A chuva, a remoção da vítima e a entrega da motocicleta do motoboy para familiares prejudicaram o local para perícia. Apesar disso, a arma do policial será periciada.

Segundo o Boletim de Ocorrência, após o crime, os ladrões fugiram e ainda não foram localizados.

O caso foi registrado como lesão corporal, disparo de arma de fogo, apreensão de objeto e roubo tentado na Delegacia Central de Suzano e segue sendo investigado.