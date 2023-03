Terminal Estudantes é vandalizado, e serviços são interrompidos em Mogi

O pátio da entrada principal do Terminal Estudantes, em Mogi das Cruzes, foi vandalizado na madrugada desta segunda-feira (20). Vidros foram quebrados, um caixa eletrônico ficou destruído e até uma geladeira foi largada pelo caminho.

Segundo o Boletim de Ocorrência, o indivíduo é o mesmo que, na madrugada de domingo (19), destruiu viaturas da Polícia Civil na porta da Central de Polícia Judiciária de Mogi das Cruzes. Ele chegou a ser detido, mas foi liberado e, menos de 24 horas depois, voltou a causar problemas na cidade.

Por conta do vandalismo, o Mogi Conecta teve que ser transferido para o CIC de Jundiapeba. O prédio do Mogi Passes também foi vandalizado. As portas foram quebradas nos dois locais e o criminoso deixou cadeiras jogadas.

Ele também destruiu um caixa eletrônico que fica no pátio do terminal. A força utilizada por ele no ataque foi tanta que parte da parede que fica ao lado do equipamento foi quebrada.

Ele foi preso e levado para a Central de Polícia Judiciária de Mogi, onde foi autuado em flagrante por dano qualificado e furto qualificado.

Serviços

A Prefeitura de Mogi confirmou que o Mogi Conecta no Terminal Estudantes está fechado para manutenção. Por isso, o atendimento para o Seguro Desemprego está interrompido no município e deve ser retomado nesta terça-feira (21).

Segundo a Prefeitura, os serviços de cadastro de currículos, vagas de emprego, carteira digital e Sebrae Aqui seguem sendo realizados normalmente nas unidades do Mogi Conecta Emprego do Terminal Central e do CIC Jundiapeba.

"Estes serviços voltados à empregabilidade também podem ser acessados pela internet, no site mogiconecta.mogidascruzes.sp.gov.br. O atendimento também pode ser feito pelo contato de WhatsApp (11) 97422-4273", informou a administração de Mogi.

Além do Terminal Estudantes, as unidades do programa Mogi Conecta Emprego estão localizadas no Terminal Central (rua Professor Flaviano de Melo, 525) e no CIC de Jundiapeba (alameda Santo Ângelo, 688).