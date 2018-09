Tiroteio no Colorado deixa dois suspeitos feridos nesta sexta-feira

Dois bandidos foram baleados em confronto com policiais militares (PMs) durante a noite desta sexta-feira (21). Um terceiro indivíduo foi preso. A troca de tiros foi na Rua Armênio Simoes Silva, no Jardim Colorado, em Suzano.

O grupo teria roubado um carro no bairro, quando policiais flagraram a ação. O nome da via não foi citado. Um deles foi preso no local.

Outros dois bandidos continuaram fugindo da polícia, até que, foram fechados. Houve confronto e eles foram baleados. Os suspeitos foram levados à Santa Casa de Suzano e não correm risco de morrer. Nenhum policial foi atingido na troca de tiros.

A cena do crime será periciada. Portanto, o local deve permanecer isolado.

A polícia reforçou que armas foram apreendidas, porém, não disse quantas.