Titular da DDM de Suzano, delegada Silmara Marcelino assume também unidade de Mogi

A delegada titular da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Suzano, Silmara Marcelino, assumiu também a DDM de Mogi. Agora, ela vai comandar as investigações e os demais trabalhos das duas unidades.

Silmara acumulará funções nas duas delegacias após o remanejamento da antiga delegada titular da DDM de Mogi, Luciana Amat, que agora integra a equipe de delegados que revezam o plantão da Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Mogi.

Ao DS, a titular da DDM de Suzano confirmou que “não houve troca” de uma unidade para a outra, mas o acúmulo das duas, e que não quer sair da unidade de Suzano: “Gosto muito de Suzano!!”, disse.

As mudanças são uma determinação da Polícia Civil. Luciana Amat vai para a CPJ de Mogi para assumir o lugar do delegado Diego Pinto do Amaral, que foi remanejado para a Delegacia Seccional de Mogi. Lá, ela revezará com vários delegados o plantão de 24 horas da delegacia de flagrantes de Mogi.