Torcedores do Corinthians são emboscados por Torcida Jovem do Santos; um é espancado

Torcedores corintianos foram emboscados por, ao menos, 150 integrantes da "Torcida Jovem", do Santos, em Itaquaquecetuba. O ataque ocorreu durante a manhã deste domingo (4), horas antes do clássico Alvinegro, que acontecerá no Pacaembu, pela décima rodada do Campeonato Paulista. Segundo a Polícia Militar (PM), uma pessoa foi espancada -- o estado de saúde é considerado gravíssimo - e outras quatro estão feridas. No total, um carro e uma moto foram incendiados, bem como três carros depredados.

A emboscada foi no início da Avenida Vereador Almiro Dias de Oliveira, no bairro Estação, próximo ao Parque Ecológico da cidade. Um motorista que flagrou a cena, mas por medo não quis se identificar, disse que integrantes da Torcida Jovem estavam num ônibus, que estacionou próximo ao trecho onde ocorreu o ataque.

Torcedores da organizada desceram com pedaços de madeira, ferro e pedras. Atacaram os veículos, bem como agrediram passageiros e motoristas. Em um dos carros, um Renault Sandero, o condutor foi espancado e está hospitalizado em estado gravíssimo. Outra pessoa chegou a pular no matagal, mas foi encontrado e também agredido.

Depois do ataque, os torcedores santistas seguiram pelas ruas da cidade. Uma rápida Força Tarefa da PM e Guarda Civil Municipal (GCM) foi montada. Isso resultou à detenção de vários integrantes da organizada na região. Até o momento, a polícia divulgou que há 21 pessoas detidas, dentre elas, dois são adolescentes.

Segundo a comandante da Força Tática do 35° Batalhão de Polícia Militar Metropolitana (BPM/M), Vivian Alexandrina, os integrantes da Torcida Jovem que foram presos alegam que, primeiro, foram emboscados por torcedores do Corinthians. A informação, porém, não foi confirmada.

O caso está sendo apresentado no distrito central da cidade. A expectativa é de que se estenda até a madrugada, já que outras pessoas estão sendo procuradas por envolvimento no espancamento. Uma delas já foi identificada.