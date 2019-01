Traficante é preso pela GCM embaixo do Rodoanel no Jardim Suzanópolis

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano prendeu um traficante, de 53 anos, que agia embaixo do Rodoanel, no Jardim Suzanópolis. A ação aconteceu nessa quarta-feira (9). Ao todo, foram apreendidos 33 pedras de crack.

Agentes do Canil foram à região para verificar a possível existência de traficantes, que agem embaixo da estrutura do Anel Viário, próximo a Rua Vicente Ferreira. Um indivíduo foi encontrado no local.

Os guardas flagraram o momento que o suspeito jogou uma sacola, antes que fosse abordado. Assim que verificaram o conteúdo, foram encontradas porções de crack. Na ocasião, o indivíduo disse que as drogas seriam para uso próprio. A versão, porém, foi confrontada e o suspeito revelou que pegou o material de um desconhecido, pois iria revendê-las.

No depoimento, o homem falou que começou a vender por estar desempregado. Ele foi encaminhado à delegacia e responderá em flagrante por tráfico de drogas.