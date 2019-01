Traficante é preso vendendo drogas com foto de Pablo Escobar no Miguel Badra

Considerado um dos maiores narcotraficantes, na década de 1990, o colombiano Pablo Emilio Escobar Gaviria, ou "Don Pablito", que chefiava o Cartel de Medellín, virou uma espécie de 'garoto propaganda' de traficantes em Suzano. A imagem dele foi fixada em saquinhos plásticos de cocaína. A droga foi apreendida, nesta sexta-feira (18), por policiais militares, no Miguel Badra. Ao todo, 19 porções da droga com a foto do "El Patron" foram encontradas. Além disso, os policiais recolheram 20 porções de maconha.

De acordo com a Polícia Militar, uma denúncia anônima (190) dizia que um traficante estaria agindo na Rua Daniel dos Santos, no Miguel Badra. Policiais foram à região, mas o suspeito conseguiu sair correndo. A fuga durou pouco tempo, já que o indivíduo foi detido na Avenida Miguel Badra.

Aos policiais, o suspeito confirmou a venda. Ele, porém, não quis revelar para quem trabalhava. Pesquisa realizada apontou que o indivíduo tem passagens na Justiça por roubo e receptação. Agora, a nova acusação será por tráfico de drogas.