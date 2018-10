Traficante foge após atirar contra guardas municipais durante perseguição

Um traficante atirou contra guardas civis municipais (GCMs), em uma perseguição, no bairro Terra Prometida, em Itaquaquecetuba, durante a manhã desta terça-feira (2). O ataque foi uma represália à tentativa dos agentes municipais em pará-lo, já que estaria transportando farta quantidade de drogas. Além dos entorpecentes, a ação resultou na apreensão de um carro e a recuperação de uma moto roubada.

De acordo com os agentes, o suspeito estava em um VW Gol. A perseguição se estendeu por várias ruas do bairro. A fuga se encerrou, após o indivíduo jogar o veículo contra a viatura dos GCMs. Em seguida, o bandido abandonou o carro e correu para uma região de mata.

Agentes municipais seguiram-o, porém, foram recebidos a tiros. Os GCMs se abrigaram para não serem atingidos, e não revidaram aos disparos. Com o apoio de outras viaturas, buscas foram realizadas na mata, sobretudo, o suspeito conseguiu escapar.

Na mata, os guardas encontraram uma moto abandonada, com queixa de roubo. Além disso, no carro do suspeito, foi encontrado uma sacola com 626 pedras de crack e 292 porções de cocaína, além de um documento pessoal. A suspeita é que pertença ao responsável pelos disparos.