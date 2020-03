Traficante invade escola para escapar da polícia no Madre Ângela; outros dois são presos

A Polícia Civil estourou um ponto de venda de drogas, nesta segunda-feira, 16, no Jardim Madre Ângela, em Poá. Dois suspeitos de vender drogas foram presos no local. Um terceiro indivíduo fugiu, invadiu uma escola e também foi capturado. Ao todo, a ação resultou na apreensão de 72 porções de cocaína, 72 de crack, 58 de maconha e R$ 121,50.

Segundo a polícia, o trio agia numa área carente, sendo que foram flagrados se revezando das funções do narcotráfico, como colher o dinheiro e entregar a droga. Investigadores da Delegacia Central capturaram dois suspeitos no local.

O terceiro fugiu e invadiu uma escola. Ele foi preso minutos depois, enquanto tentava se esconder numa parte da unidade escolar.

Ainda de acordo com a polícia, dois suspeitos confessaram o crime. Um deles negou estar participando da venda, no entanto, quando policiais foram até à residência dele, para pegar os documentos, a mãe do indivíduo afirmou: "eu tinha avisado", em referência ao fato de o suspeito estar agindo na venda de drogas.

Os três suspeitos foram presos em flagrante por tráfico de drogas.