Suspeito de vender drogas próximo a escola estadual de Suzano é preso

Um homem, de 23 anos, foi preso nesta quinta-feira (28) por suspeita de vender drogas próximo a uma escola estadual, localizada na Rua Geraldo Nascimento Franco, no bairro Miguel Badra, em Suzano. Ao todo, a ação resultou na apreensão de 25 pinos contendo cocaína e R$ 321. De acordo com a Polícia Militar (PM), o acusado confirmou ser o responsável pela venda no local, inclusive disse que ganharia R$ 50 para cada 25 porções de cocaína vendidas.

A polícia também disse que a prisão é decorrente a denúncias sobre o livre comércio de drogas próximo a instituição de ensino na via. Nesta quinta, os policiais patrulhavam pelo bairro, quando encontraram o suspeito. Na abordagem, os agentes localizaram os entorpecentes bem como o dinheiro proveniente do tráfico de drogas.

Ainda de acordo com a PM, a confissão do suspeito corroborou às informações da denúncia. Além disso, a corporação informou que o homem já tem passagem na Justiça po roubo.

O suspeito foi encaminhado ao 2º Distrito Policial (DP) do Boa Vista. O caso será registrado como tráfico de drogas.