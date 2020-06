Traficantes pulam no Rio Tietê para escapar de prisão e abandonam porções de cocaína no Miguel Badra

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano apreendeu 100 porções de cocaína nesta quinta-feira, 25, no Miguel Badra. De acordo com a corporação, dois traficantes fugiram após pularem e nadarem no Rio Tietê.

Agentes da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) patrulhavam pela Rua Edmilson Marcelino quando flagraram dois homens num ponto de venda de drogas.

A dupla, porém, viu a movimentação dos agentes e, então, pulou e atravessou o rio para escapar. Na fuga, eles deixaram uma sacola para trás, a qual continha várias porções de cocaína.

De acordo com os agentes da Romu, foram realizadas buscas na região, mas os suspeitos não foram encontrados. As drogas foram apreendidas e o caso registrado no 2º Distrito Policial (DP) do Boa Vista.