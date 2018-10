Traficantes que agiam próximo à escola são presos pela Polícia Militar no Boa Vista

Uma denúncia levou policiais militares (PMs) a prenderem dois traficantes que agiam próximo à uma escola estadual na Estrada do Marengo, no bairro Boa Vista, em Suzano. A ação, realizada nessa quarta-feira (17), resultou na apreensão de 213 pedras de crack, 88 pinos contendo cocaína, 39 porções de maconha, um ceular e R$ 70.

Segundo a polícia, a região Norte da cidade concentra grande quantidade de 'biqueiras' - pontos de venda de entorpecentes. E, esta em questão, foi citadao em denúncias anônimas. Ao menos, quatro policiais se deslocaram ao local e flagraram um casal.

Com o homem, os policiais viram que ele carregava uma sacola plástica. Na revista, foi encontrado 160 pedras de crack, 88 pinos contendo cocaína, 24 porções de maconha e um celular - o qual tinha queixa de roubo. E, com a mulher, a polícia encontrou numa bolsa de mão 53 pedras de crack, 15 porções de maconha e R$ 70, em notas trocadas, além de um papel com a quantidade de drogas.

Ambos foram presos em flagrante e levados ao 2º Distrito Policial (DP) do Boa Vista. A polícia não divulgou se, durante audiência de custódia, o casal seria liberado ou responderia pelo crime em regime fechado, ou seja, em alguma penitenciária.