Traficantes quebram muro e voltam a usar terreno de escola para venda de drogas

Os episódios de traficantes utilizando o terreno da Escola Estadual Yolanda Bassi, no Jardim Alterópolis, em Suzano, parece não ter fim. O muro da unidade foi consertado, porém destruído dias depois pelo crime organizado. E, mais uma vez, a Polícia Militar prendeu um homem sob suspeita de tráfico de drogas no local. Outro suspeito é investigado de participar do crime. A ação aconteceu na noite dessa quarta-feira, 31.

De acordo com a PM, dois dependentes químicos foram flagrados saindo do terreno da escola. Na ocasião da abordagem, um dos homens estava com quatro pedras de crack. Os usuários disseram terem ido ao local para comprar drogas com um traficante, o qual ainda poderia estar pelo espaço da unidade de ensino.

Policiais, então, entraram e localizaram o suspeito de vender as drogas. Antes de ser contido, o suspeito tentou jogar a sacola com drogas, para que não fosse encontrada, mas sem sucesso. O suspeito estava com 82 pinos contendo cocaína, 20 porções de crack, 19 frascos de lança perfume, além de dez porções de maconha.

Ainda segundo a PM, os três homens foram encaminhados à delegacia. O caso foi registrado no distrito central do município.

O DS questionou a Secretaria de Segurança Pública sobre quais providências a pasta estadual pode tomar para combater a atuação de traficantes no local, mas ainda aguarda resposta.