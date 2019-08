Traficantes são presos em dois locais distintos de Mogi

Em uma questão de poucas horas, dois homens foram capturadas sob suspeita de vender drogas em pontos distintos de Mogi das Cruzes, durante a madrugada desta quinta-feira, 22. As ações ocorreram na Vila Natal e Vila Suissa. Ambos os casos resultaram na apreensão de drogas e dinheiro.

O primeiro caso foi em um condomínio na Avenida Ricieri José Marcato, na Vila Suissa. De acordo com a PM, o local tem sido utilizado pelo crime organizado, para a livre venda de entorpecentes. Um suspeito foi encontrado com uma sacola nas mãos. Ao perceber a presença dos policiais, ele saiu correndo. A fuga, porém, foi frustrada. No interior da sacola, os policiais encontraram 129 pedras de crack, 21 porções de maconha, três de cocaína, além de R$ 105 e um celular.

Já o segundo caso foi na Viela Ubatuba, Vila Natal. Policiais patrulhavam pela região, quando flagraram um suspeito correndo. Na ocasião da abordagem, foi encontrado R$ 105. Também localizaram 128 papelotes de cocaína, 15 pedras de crack e uma porção de maconha.

Ainda segundo a PM, os dois suspeitos foram autuados em flagrante por tráfico de drogas.