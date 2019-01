Traficantes são presos na Rua Sebastião Moreira, no Parque Palmeiras

Dois traficantes foram presos, nesse sábado à noite (12), na Rua Sebastião Moreira, no Parque Palmeiras, em Suzano. Com eles, foi localizado uma sacola com 140 pedras de crack, 21 porções de maconha, R$ 39,50 e um telefone celular.

De acordo com guardas da Romu (Ronda Ostensiva Municipal), a dupla foi vista em um local conhecido por ser ponto de venda de drogas. Um dos indivíduos foi flagrado com uma sacola . Em seguida, os suspeitos foram abordados.

Na ocasião, os guardas encontraram entorpecentes e dinheiro -- em notas trocadas, o que indica ser próprio da venda. Foi então que ambos suspeitos afirmaram que comercializavam drogas. A dupla, porém, não revelou onde recolhia os narcóticos, tampouco o responsável por abastecer este ponto de venda de drogas.

Na delegacia, após ouvir as versões dos indivíduos, o delegado determinou que ambos ficassem à disposição da Justiça.