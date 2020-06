Traficantes são presos pela GCM de Suzano no Jardim Colorado

Dois homens, de 24 e 35 anos, foram presos neste domingo, 31, por suspeita de participarem da venda de drogas no Jardim Colorado, em Suzano. Segundo a Guarda Civil Municipal, a dupla possui passagens na Justiça, como tráfico, receptação, roubo e, até mesmo, homicídio.

Agentes da Romu encontraram os suspeitos na Rua João Batista Gava, atrás da Escola Técnica Estadual de Suzano.

Os guardas surpreenderam os suspeitos, que não perceberam a chegada e logo foram detidos. Na ocasião, foi encontrado uma sacola plástica a qual continha drogas e dinheiro em notas trocadas.

Segundo a GCM, os homens confessaram estarem envolvidos com a venda de drogas. No total, foram apreendidos 90 porções de cocaína, 67 de maconha, 12 frascos de lança perfume, R$ 204,05, além de um telefone celular.

Pesquisa realizada com base no sistema da Polícia Civil mostrou que o suspeito mais jovem (24 anos) tinha três passagens por tráfico de drogas, inclusive quando menor de idade. A vida criminal do indivíduo de 35 anos é ainda pior. Ele tem passagens na Justiça por receptação, três roubos e um homicídio.