Transformador da EDP é furtado; prejuízo é de R$ 22 mil

Um transformador elétrico da EDP São Paulo, avaliado em R$ 22 mil, foi furtado de um poste, que fica localizado na Estrada Fazenda Viaduto, no Recanto da Vovó, em Suzano.

O caso aconteceu no último dia 26, mas a ocorrência só foi registrada na tarde da última segunda-feira, 3.

Segundo o Boletim de Ocorrência (B.O.), a equipe técnica da fornecedora constatou o furto e avisou ao inspetor o fato.

Ele, então, foi ao local e constatou que a unidade, modelo Birigui 75 KVA, que custa cerca de R$ 22 mil, não estava mais no poste.

Companhia confirma furto

Em nota, a EDP confirmou o caso e informou que transformadores, estruturas e meios de transmissão de energia, como cabos e demais componentes da rede, devem ser manuseados apenas por pessoas autorizadas pela companhia.

Segundo o boletim, não há câmeras de monitoramento no entorno do local do crime.

O caso foi registrado no Distrito Policial Central de Suzano.