Travesti é esfaqueada no pescoço após cliente não concordar com valor do programa

Por Marcus Pontes - de Itaquá 24 SET 2018 - 12h02

Travesti foi levada em estado grave ao Hospital Santa Marcelina Foto: Arquivo/DS Uma travesti foi esfaqueada por um cliente, em Itaquaquecetuba, durante a madrugada desse domingo (23). Ela está internada em estado grave, no Hospital Santa Marcelina. O suspeito, de 51 anos, foi preso em flagrante por tentativa de homicídio. O ataque a vítima foi motivado por uma discordância sobre o valor do programa. Segundo a polícia, o suspeito teria negado a pagar o solicitado. Foi aí que ele pegou uma faca e golpeou a vítima no pescoço. Mesmo ferida, a vítima gritou por socorro. Tanto ela como o suspeito ficaram presos num imóvel usando para prostituição. Em seguida, amigos da travesti arrombaram a porta da residência e a socorreram às pressas ao hospital A Polícia Militar chegou ao local no momento que a vítima era socorrida. Com dificuldades ao falar devido ao ferimento na jugular, a travesti relatou o desfecho do ataque. Além disso, de acordo com a polícia, o suspeito apresentou versões diferentes, o que reforçou a tese de que teria sido ele o responsável pelo conflito. O DS solicitou e aguarda atualização quanto ao estado de saúde da vítima

