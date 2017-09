Três homens são presos após tentativa de furto a residência em Itaquaquecetuba

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Itaquaquecetuba prendeu três pessoas após a tentativa de furto a uma residência, na Vila São Carlos. De acordo com a corporação, os suspeitos foram detidos no Centro da cidade. Com eles, os guardas encontraram três chaves falsas, duas chaves de fenda, quatro telefones celulares, a chave de outro veículo de passeio, além de uma munição de calibre .38.

O cerco para detê-los ocorreu nesta terça-feira (26). A tentativa de furto foi realizada a uma casa, localizada na Rua Tupiniquim, na Vila São Carlos. Três homens tentavam arrombar o portão do imóvel, quando o dono presenciou e denunciou-os.

A GCM foi chamada, mas não conseguiu encontrá-los no local. Mas, a vítima repassou informações sobre o carro que os suspeitos estavam bem como a característica deles. Rondas foram feitas, até que o veículo foi encontrado no Centro. A via em questão não foi citada pela corporação.

Ainda segundo a corporação, os envolvidos foram encaminhados à Delegacia Central. Nesta quarta-feira (27), o trio deverá passar por audiência de custódia para saber se cumprirão pena em liberdade.