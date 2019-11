Polícia prende três por esquema de agiotagem; ‘cartão de serviços de cobrança’ é apreendido

Três homens foram presos, na sexta-feira, 1°, por suspeita de ameaçar e extorquir um empreiteiro de Itaquaquecetuba. O grupo estava há dias ameaçando, por meio de mensagens, ligações e vídeos da casa da vítima para coagi-lo a entregar uma alta quantia em dinheiro. Segundo a investigação, o esquema de agiotagem dos suspeitos consistia, inclusive, na venda de serviços de cobrança e ameaça a devedores, com uma espécie de ‘cartão da cobrança’. A polícia vai investigar possível elo deles com uma facção criminosa.

A prisão do grupo aconteceu na manhã de sexta-feira, em uma tradicional padaria de Itaquá, localizada próximo ao Hospital Santa Marcelina. Na ocasião abordagem, um dos homens estava com uma pistola falsa. Além disso, celulares e dinheiro foram apreendidos.

De acordo com policiais da Delegacia de Poá, um empreiteiro procurou ajuda, depois de ser alvo de frequentes ameaças de agiotas. Ele tinha obtido uma quantia de R$ 25 mil, para dar início a uma série de obras. Até então, a promessa dos agiotas era a de que a vítima pagasse o valor, com um acréscimo de 10%. Ou seja, um total de aproximadamente R$ 27,5 mil.

Ainda segundo a investigação, a vítima pagou o valor solicitado. No entanto, o grupo queria se tornar sócios nessas obras. E, portanto, pediam cerca de R$ 75 mil.

O grupo preso no esquema vai responder por extorsão, associação criminosa, organização criminosa e agiotagem. Na ação, foram apreendidos uma arma falsa, cartões bancários, uma carteira funcional, um distintivo, um carro, uma moto, além de R$ 120

O delegado Eliardo Jordão disse que "o caso ainda segue sendo investigado, pois queremos saber para quem esses três homens presos trabalham. E descobrir se há outros casos no Alto Tietê”.

O DS procurou, mas não encontrou a defesa dos presos.