Três mulheres são atacadas e queimadas com produto inflamável em Jundiapeba

Atualizado às 14h49

A polícia está à procura do homem que ateou fogo na ex-companheira, na filha e em uma vizinha, nesta quinta-feira, no Distrito de Jundiapeba, em Mogi das Cruzes. Os motivos para o ataque ainda são incertos.

O crime aconteceu na Avenida Líbano. O suspeito invadiu a casa da ex-companheira e jogou um líquido inflamável no corpo dela, pôs fogo e fugiu. As chamas se alastraram e atingiram a filha do casal e uma vizinha.

Testemunhas relataram terem visto o suspeito correndo apenas de cuecas. Por enquanto, o paradeiro do indivíduo ainda é incerto. Buscas estão sendo realizadas na região, com o intuito de prendê-lo.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) socorreu as vítimas. Duas delas foram encaminhadas à Santa Casa de Mogi das Cruzes. Outra foi levada ao Hospital Luzia de Pinho Melo. O estado de saúde das mulheres não foi divulgado.

O caso será investigado pelo 4º Distrito Policial (DP) de Jundiapeba.