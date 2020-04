Três são presos após invadirem escola e furtarem álcool em gel, alimentos e eletrodomésticos

Três homens foram presos nesta terça-feira, 28, após participar da invasão e furto EMEB Giovani Vitório Deliberato em Poá. Na ação, policiais civis da cidade recuperaram frascos de álcool em gel, alimentos, materiais de limpeza, eletrodomésticos, além de apreenderem mais de 350 cartões do Bilhete Único. Segundo a investigação, os bilhetes podem ser fruto de outros crimes, como furtos na região.

O grupo foi encontrado em um imóvel, localizado na Rua Bonfim, no bairro Morro Branco, em Itaquaquecetuba. De acordo com a polícia, os objetos furtados foram encontrados num dos cômodos da casa. As buscas, ainda, resultaram na localização de diversos cartões do Bilhete Único. A suspeita é que tais itens eram utilizados para fraudes na venda de passagens.

Segundo a polícia, os três presos têm passagens na Justiça por outros crimes. O grupo confirmou ter aproveitado o baixo movimento na cidade, em razão da quarentena, para invadir e furtar os objetos. Durante o crime, eles danificaram janelas e portas. Além disso, para carregar todos os itens, utilizaram um carrinho de compras.

Agora, o grupo deve responder por furto qualificado. Há, ainda, a possibilidade de terem que responder pelos crimes de receptação, por estarem com itens de origem criminosa, além de estelionato devido a estarem com cartões do Bilhete Único.