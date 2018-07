Três são presos durante operação contra narcotráfico; R$ 7,6 mil foram apreendidos

Uma denúncia anônima levou a Polícia Militar (PM) a prender três pessoas por tráfico de drogas no bairro Marengo, em Itaquaquecetuba. Ao todo, foram apreendidos 1,3 quilos em drogas e R$ 7,6 mil. Segundo a polícia, um dos detidos se trata do ‘gerente’ do narcotráfico local. A polícia disse ter reforçado ações contra a venda e distribuição de entorpecentes na cidade, o que vem gerando dia a dia prisões em flagrante.

A ação mais recente da polícia foi durante a madrugada desta quarta-feira, dia 11. Pelo menos, seis policiais participaram da operação. De acordo com a PM, a denúncia dava detalhes sobre os responsáveis pela venda, inclusive o nome e localização do atual ‘gerente do narcotráfico’ – o termo é atribuído a pessoas que atuam exclusivamente na administração da venda e distribuição de drogas.

Até as 8h49, a polícia não tinha balanço específico de que tipo de entorpecente fora localizado. No entanto, a pesagem constatou tratar-se de 1.370 quilo. Também foram apreendidos R$ 7.631.

Outro caso

Além desta grande apreensão, a polícia também realizou outra prisão por tráfico de drogas. Desta vez, a ocorrência foi na Comunidade das Macieiras, no Jardim Caiuby. A região vem sendo alvo de frequentes operações para combater e dizimar a venda de drogas no local. De acordo com a polícia, um indivíduo foi preso com 78 pedras de crack, 65 porções de maconha, nove pinos contendo cocaína, R$ 172, além de um celular.