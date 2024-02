Três são presos e 18 mil porções de drogas são apreendidas em operação da Dise de Mogi

Dois homens, de 40 e 50 anos, e uma mulher, de 43 anos, foram presos, nesta quinta-feira (8), durante a Operação “Machinatio”, deflagrada pela Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise) de Mogi das Cruzes. Os mandados foram cumpridos em São Caetano do Sul.

No total foram apreendidos 18 mil porções de cocaína, 4,8 quilos a granel da mesma droga, uma máquina embaladora automatizada e R$ 116 mil em espécie.

Dois carros, três armas de fogo, munições de diversos calibres, celulares, computadores, equipamentos e instrumentos utilizados para a manipulação e preparo dos entorpecentes também foram apreendidos.

A operação investigava um suspeito que distribuía e coordenava a venda de drogas em Mogi das Cruzes. O suspeito era responsável também pela manutenção de diversas máquinas de embalar entorpecentes.

Os trabalhos policiais foram realizados por integrantes Dise, com o apoio do Setor de Investigações Gerais (SIG) e do Grupo de Operações Especiais (GOE) da cidade.

Agentes identificaram que o proprietário das máquinas, teria se associado com sua irmã para o tráfico de drogas na região.

Policiais cumpriram oito mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão temporária.

Os detidos foram encaminhados ao cárcere e ficarão à disposição do Poder Judiciário. Todo material apreendido foi encaminhado para perícia.