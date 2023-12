Três são presos em flagrante por tentativa de furto a lotérica, em Suzano

Três homens foram presos, na madrugada deste sábado (18), em flagrante acusados de participarem do furto de uma lotérica, no bairro Boa Vista, em Suzano.

Foram apreendidos automóveis, aparelhos de telefones celulares e ferramentas usadas na ação criminosa

Policiais Militares do 32º Batalhão foram informados via rádio, sobre a invasão a uma lotérica, localizada na Avenida Miguel Badra.

Equipes se deslocaram até o local. Lá encontraram um automóvel estacionado, com um homem de 27 anos dentro. O suspeito foi abordado e detido.

No local, os policiais encontraram a porta de uma loja de roupas danificada. Dentro do estabelecimento, havia um buraco na parede que faz divisa com a da casa lotérica.

Os policiais organizaram o cerco e aguardaram o proprietário comparecer no local para abrir as portas do estabelecimento. Dois homens, 40 e 41 anos, ambos com antecedentes criminais por crimes de furto e homicídio, foram presos. Um deles, o de 41 anos, estava foragido do sistema prisional.

Dois cofres estavam abertos e a abertura do terceiro compartimento foi interrompida com a chegada das equipes policiais.

Outro veículo, que também estava sendo usado na ação criminosa foi localizado pelos policiais.

A ocorrência foi apresentada no distrito policial. Presos foram autuados em flagrante pelos crimes de associação criminosa e furto qualificado.